Ünlü İsimlere Ev Hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünlü İsimlere Ev Hapsi

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsine alındı.

11.11.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi. 12 kişi tutuklandı, 2 kişi de yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verdi.

İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshıkov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabancı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar ise tutuklandı.

Doğuhan Demirtaş yurdışı çıkış yasağı ve imza, suça sürüklenen çocuk F.E.N. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Ev hapsi, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü İsimlere Ev Hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 23:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü İsimlere Ev Hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.