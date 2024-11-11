Ünlü İsimlere Ev Hapsi

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(İSTANBUL) - Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi. 12 kişi tutuklandı, 2 kişi de yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verdi.

İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshıkov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabancı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar ise tutuklandı.

Doğuhan Demirtaş yurdışı çıkış yasağı ve imza, suça sürüklenen çocuk F.E.N. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.