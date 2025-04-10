UNSMIL, Libya'da Bütçe Anlaşması İçin Aracılık Yapmaya Hazır - Son Dakika
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UNSMIL, Libya'da Bütçe Anlaşması İçin Aracılık Yapmaya Hazır

Birleşmiş Milletler, Libya'daki ekonomik krizi çözmek için taraflar arasında müzakereleri destekleyecek.

10.04.2025 00:16
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ortak bir bütçe konusunda anlaşmaya varılması amacıyla Libya'daki taraflar arasında görüşmeleri kolaylaştırmak için aracılık yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Libya Merkez Bankasının 6 Nisan Pazar günü, "iki rakip hükümetin çift harcamaları" sonucu ülkenin mali durumunun kötüleşmesi nedeniyle doların fiyatını yükseltme (devalüasyon) kararının ardından UNSMIL konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Libya Merkez Bankasının 6 Nisan'da Libya dinarının devalüe edileceğini açıklamasının ardından "ekonomik durumun kötüleşmesinin ve bu kötüleşmenin sorumluluğunun kimde olduğuna ilişkin karşılıklı suçlamaların artmasının kaygıyla izlendiği" dile getirildi.

UNSMIL açıklamasında, tüm taraflara ulusal çıkarları ön planda tutmaları, karşılıklı suçlamalardan vazgeçmeleri ve ulusal ekonominin istikrarına yönelik acil önlemler konusunda anlaşmaya varmaları çağrısı yapıldı.

Libyalı yetkililerin "şeffaf mali yönetimi garanti altına alan ve yönetim yapılarında hesap verebilirliği güçlendiren birleşik bir ulusal bütçe üzerinde anlaşmaları" gerektiği belirtilen açıklamada, UNSMIL'nin birleşik bütçe ve ilgili konulardaki görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, döviz açığının genişlemesi, iç piyasaya aşırı likidite pompalanması, çifte harcama yapılması ve para biriminin sürekli değer kaybının, makroekonomik bozulmanın ve istikrarsızlığın açık göstergeleri olduğuna işaret edildi.

Bu iç baskıların, petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin gerçek endişelerin yanı sıra, küresel ekonomik belirsizliğin de giderek artmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, mevcut çıkmaza son vermek ve halkın iradesini yansıtan birleşik bir hükümet kurmak için tüm tarafların siyasi sürece ciddi şekilde dahil olmasına ciddi ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Merkez Bankası 6 Nisan'da dinarın değerini dolar karşısında yüzde 13,3 oranında düşürerek doları 5,5677 dinara yükseltmişti. Bu da, doların 2020'de 4,48 dinar olarak belirlenmesinden bu yana ilk resmi devalüasyon oldu.

Libya'da siyasi bölünme

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından üç yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Her iki hükümetin de "çift paralel harcama" yapması ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizini daha da derinleştiriyor.

Merkez Bankası'nın dinarı devalüe etme kararı ve ülkenin içinde bulunduğu kötü mali duruma ilişkin açıklamasının ardından, Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, mevcut krizin nedeniyle ilgili olarak birbirlerini suçlamaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNSMIL, Libya'da Bütçe Anlaşması İçin Aracılık Yapmaya Hazır - Son Dakika

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