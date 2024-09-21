Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İlçenin Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta esnaf İdris Ç. ve Uğur Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Uğur Y, İdris Ç'yi bıçakla yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı, Bir Gözaltı - Son Dakika
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