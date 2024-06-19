Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grubun sözlü tartışması kavgaya dönüştü.
Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Kavgada yaralanan D.K. ve M.S.K, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?