Ünye'de Kedi Kumu Tesisinde Yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde kedi kumu paketleme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçenin Cevizdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren kedi kumu paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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