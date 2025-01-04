Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde Yener Ustaoğlu yönetimindeki 52 AFU 063 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan Ustaoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisler, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.