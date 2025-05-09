Ünye\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Liseler Mahallesi'nde, Ayten Kuru yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil ile Emrullah Kaymak idaresindeki 52 AAF 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kuru'nun kullandığı otomobil, devrildi.

Kazada, sürücü Ayten ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah, eşi Öznur ve annesi Fatma Kaymak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.