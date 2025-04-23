Uraloğlu'nun Şam Ziyareti Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam'daki resmi ziyaretini tamamladı.

Ziyaret kapsamında dün Suriye'ye gelen Bakan Uraloğlu öncülüğündeki heyet, sabah Emevi Camisi'ne ziyaretin ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gitti.

Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile bir araya gelen Uraloğlu ve heyeti, görüşmenin ardından Ankara'ya dönmek üzere Şam Havalimanı'na geçti.

Uraloğlu ve beraberindekileri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir uğurladı.