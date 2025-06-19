Uraloğlu: Uçuşlar Güvenli Koridorlardan Gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Uraloğlu: Uçuşlar Güvenli Koridorlardan Gerçekleştiriliyor

Uraloğlu: Uçuşlar Güvenli Koridorlardan Gerçekleştiriliyor
19.06.2025 12:46
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Bakan Uraloğlu, bölgedeki hava sahalarının kapalı olduğunu ve uçuşların güvenli koridorlardan yapıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma süreciyle bölgede bazı hava sahalarının uçuşlara kapandığını belirterek, "Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz." dedi.

Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede hava sahalarının durumunun sorulması üzerine Uraloğlu, "Şu an Irak, İran, İsrail hava sahaları kapalı durumda. Suriye gibi bölgedeki diğer ülkelerin hava sahaları da zaman zaman açılıp kapatılıyor. Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahalar sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz. Çatışma sürecinin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, sivil havacılık anlamında Türkiye'nin daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığına işaret ederek, süreci takip ettiklerini ve gelişen durumlara göre tedbirlerin alındığını söyledi.

Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına dikkati çeken Uraloğlu, "O bölgelere gidecek insanların gitme istekleri azaldı. Seferler duruma göre azaltılıyor ama talep edilen istekler karşılanıyor. Güvenli koridorlardan uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor"

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınmasını sağlayacak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uraloğlu: Uçuşlar Güvenli Koridorlardan Gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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