Ürdün Çinli Turistleri Çekmeyi Hedefliyor

AMMAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Turizm ve Antik Eserler Bakanı Lina Annab, ülkenin benzersiz turizm olanaklarını tanıtma çabaları kapsamında daha fazla Çinli turisti Ürdün'e çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Annab salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin, hem küresel ölçekte hem de Ürdün için en önemli turizm pazarlarından biri. Çinli ziyaretçilerin ilgisini aktif biçimde çekmeye çalışıyoruz ve Ürdün'ün sunduğu çeşitli deneyimleri öne çıkarmak amacıyla kampanyalar başlattık" ifadelerini kullandı.

Annab, 1-8 Kasım tarihlerinde Ürdün'ün Vadi Rum bölgesinde düzenlenen çöl ultramaratonu etkinliği kapsamında yapılan bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çinli turistleri çekmenin Ürdün'ün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu belirten Annab, "Şu anda Çin ile bağlantıları güçlendirmek için ulusal havayolu şirketimizle çalışıyoruz. Bu tek seferlik bir girişim değil, sürekli bir çaba gerektiren bir süreç" dedi.