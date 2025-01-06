Ürdün'den Suriye'ye İnsani Yardım Konvoyu

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AMMAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Ürdün, Suriye halkına destek amacıyla pazar günü Suriye'ye insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı, "Suriye'nin içinde bulunduğu hassas koşullar dikkate alınarak atılan bu adım Ürdün'le Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Ajans haberinde Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin el-Şibli'nin, konvoyun Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir şekilde yardım ulaştırılmasını sağlamak üzere Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde gönderildiği şeklindeki sözlerine yer verdi.

Habere göre yardım konvoyunda yoksul ailelere dağıtılmak üzere Suriye Arap Kızılayı'na teslim edilecek gıda, tıbbi malzeme, battaniye ve ısınma malzemeleri gibi 300 ton temel yardım malzemesi bulunuyor.