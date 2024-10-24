Ürdün Kralı Ayan Meclisini Feshetti

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, parlamentonun üst kanadı Ayan Meclisini feshederek, yeni isimler atadı.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ayan Meclisinin feshedilmesi ve yeni üyelerin tayin edilmesine ilişkin 2 kararname yayımladı.

Buna göre, parlamentonun üst kanadı 24 Ekim itibarıyla feshedildi ve yeni 69 üye de aynı tarih itibarıyla atandı. Faysal el-Fayiz'in ise Meclis Başkanlığı görevine devam etmesine karar verildi.

Ayan Meclisinin eski üyeleri, Kral tarafından 30 Ekim 2022'de seçilmişti.

Ürdün'de parlamento, "Millet" ve "Ayan Meclisi" olmak üzere 2 kademeli bir yapı arz ediyor. Alt kanat 130 milletvekilinden, üst kanat ise 65 üyeden oluşuyor. Millet Meclisini halk, Ayan Meclisinin üyelerini ise 2 yıllığına Kral seçiyor.