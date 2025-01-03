Ürdün ve Suriye'den İşbirliği Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün ve Suriye'den İşbirliği Adımı

Ürdün ve Suriye, iş birliği için karşılıklı heyet ziyaretinde anlaşmaya vardı.

03.01.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Şam'dan bir heyetin iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere Amman'a gitmesi konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Safedi ile Şeybani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin Safedi'nin birçok alanda iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere yaptığı resmi davete yanıt olarak, bakanlık ve güvenlik birimlerinden oluşan bir heyetin Ürdün'e bir ziyaret düzenlemesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Safedi'nin Ürdün'ün Suriye halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğu ve bu tarihi süreçte Suriye'nin yanında olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Şeybani'nin de, ülkesinin Ürdün'le kardeşçe ilişkilerini geliştirme ve bunları her alanda güçlendirme konusundaki kararlığını ve Ürdün'ün bu kritik aşamada Suriye'nin yanında durmasını takdir ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Ürdün, amman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suriye'den İşbirliği Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:48 FBI, ABD’deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
22:25 İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:36 Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video Gözaltına alındı Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
09:22 Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
09:14 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü 7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 00:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün ve Suriye'den İşbirliği Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.