Ürdün ve Suriye'den İşbirliği Adımı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Şam'dan bir heyetin iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere Amman'a gitmesi konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Safedi ile Şeybani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin Safedi'nin birçok alanda iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere yaptığı resmi davete yanıt olarak, bakanlık ve güvenlik birimlerinden oluşan bir heyetin Ürdün'e bir ziyaret düzenlemesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Safedi'nin Ürdün'ün Suriye halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğu ve bu tarihi süreçte Suriye'nin yanında olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Şeybani'nin de, ülkesinin Ürdün'le kardeşçe ilişkilerini geliştirme ve bunları her alanda güçlendirme konusundaki kararlığını ve Ürdün'ün bu kritik aşamada Suriye'nin yanında durmasını takdir ettiği kaydedildi.