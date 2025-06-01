Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
S.D. (18) yönetimindeki 54 EH 372 plakalı traktör, Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan S.D. yaşamını yitirdi.
S.D'nin cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ürgüp'te Traktör Devrildi, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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