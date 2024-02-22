Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Emin A, savunmasında, böyle bir olayın yaşanmasının kendisi için de çok üzücü olduğunu, kiralayarak işlettiği otel binasının yapım aşamasından kaynaklı sorunlarından bilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.
Emin A'nın avukatı, Akbaş çiftinin yaşamını kaybettiği odanın, binanın inşa dönemde depo olarak yapıldığını, Emin A'nın kiralamasından önceki süreçte odaya dönüştürüldüğünün tespit edildiğini dile getirerek, bina sahibinin yargılanması gerektiğini, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.
Müşteki avukatı ise olayda olası kast ihtimali olduğunu belirterek, sanık Tayfun U'nun da tutuklanmasını, ayrıca sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Emin A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Mart'a erteledi.
Olay
Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 14 Mart'ta yaşanan olayda, otelde konaklayan Akbaş çiftinden haber alamayan görevliler, çifti odalarında hareketsiz bulmuştu.
Otele çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, jandarma, otelin işletmecisi Emin A, otel müdürü Tayfun U. ile ön büro görevlisi Ahmet K'yi gözaltına almıştı.
Serbest bırakılan şüphelilerden Emin A. itiraz üzerine tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Ürgüp'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor - Son Dakika
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