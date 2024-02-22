Ürgüp'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürgüp'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor

Ürgüp\'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu ve tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. tahliyesini talep ederken, müştekilerin avukatı ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

22.02.2024 21:37  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Emin A, savunmasında, böyle bir olayın yaşanmasının kendisi için de çok üzücü olduğunu, kiralayarak işlettiği otel binasının yapım aşamasından kaynaklı sorunlarından bilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Emin A'nın avukatı, Akbaş çiftinin yaşamını kaybettiği odanın, binanın inşa dönemde depo olarak yapıldığını, Emin A'nın kiralamasından önceki süreçte odaya dönüştürüldüğünün tespit edildiğini dile getirerek, bina sahibinin yargılanması gerektiğini, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Müşteki avukatı ise olayda olası kast ihtimali olduğunu belirterek, sanık Tayfun U'nun da tutuklanmasını, ayrıca sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Emin A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Mart'a erteledi.

Olay

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 14 Mart'ta yaşanan olayda, otelde konaklayan Akbaş çiftinden haber alamayan görevliler, çifti odalarında hareketsiz bulmuştu.

Otele çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, jandarma, otelin işletmecisi Emin A, otel müdürü Tayfun U. ile ön büro görevlisi Ahmet K'yi gözaltına almıştı.

Serbest bırakılan şüphelilerden Emin A. itiraz üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürgüp'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ürgüp'teki otelde ölü bulunan çiftin davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement