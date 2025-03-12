Urla Belediyesi'nde Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı

(İZMİR) - Urla Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla aldığı 30 yeni hizmet aracının tanıtımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı programla gerçekleştirdi.

Urla Cumhuriyet Meydanında Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın ev sahipliğinde yapılan iftar programı öncesinde ekskavatör, kepçe, çöp kamyonu, damperli kamyon, traktör ve binek araçlardan oluşan 30 araçlık hizmet araçlarının tanıtımı yapıldı. Törenin ardından Urla Meydanında iftar yapıldı. İftar programına eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

"Nerede ne sorun, ihtiyaç varsa karşılamaya, hizmet götürmeye kararlıyız"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın ilçesinde önemli çalışmalara imza attığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in en uçtaki köyünden, en yüksek dağındaki köyüne kadar her bir köşesi bizim için değerli. Nerede ne sorun, ihtiyaç varsa karşılamaya, hizmet götürmeye kararlıyız. Urla Türkiye'nin en özel ilçelerinden biri. Doğası, kültürü, tarihi, denizi, kıyıları, tarımı ve en önemlisi insanı bu ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmiş. Gastronomide hızlı yükselişini biz de görüyoruz. Tarımını korumak için büyük çaba gösteriyoruz. Urla'yı koruyarak, sağlıklı bir şekilde geliştirmek için dikkatli olmalı, çaba sarf etmeliyiz. İzmir Planlama Ajansımız ile birlikte Selçuk Balkan Urla'nın geleceği için önemli çalışmalar yaptı. Bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Urla Belediyesi tam bir uyum içinde, Urla'nın değerlerini korumak için çalışacak, altyapısını ve ulaşım sorunlarını çözecek. Suistimale ve bozulmasına izin vermeden sürdürülebilir çevrenin varlığının devam etmesi için üzerine düşeni yapacak. Denizin kirlenmemesi için üzerine düşeni yapacak. Bunu sadece Urla için değil, İzmir'in dört bir köşesi için yapacak" dedi. Oruçlarını açmak için bir araya gelen yurttaşlara seslenen Tugay, "Ramazan ayında iyi dileklerin çoğaltılması, yayılması gerektiğini düşünenlerdenim. Mutlaka dualarımız olmalı, iyilik dileklerimiz olmalı. Dileğimiz insanlarımızın eşitliği, adaleti, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin iyi olması için. Her alanda emek harcayan tüm kardeşlerimizin, çiftçilerimizin, kadınlarımızın emeklerinin karşılığını bulmasını ve adaletli bir dünya olmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bu güzel ayda, bu güzel birliktelik ortamında; İzmir'imiz, ülkemiz ve tüm dünya için iyilik, huzur, sağlık, barış ve buna benzer milyon tane şey diliyorum" dedi.

"Ne kadar silkelerse silkelesinler başarılı olacağız"

Urla'da yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, "11 ay önce aynı sahneden mazbata töreninde sizlere söz vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. 30 aracımızla Urla Belediyesi hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Bu araçlar halkımıza daha hızlı hizmet vermek için alındı. Hiçbir taşınmaz satmadan, önceden kiralamayla yaratılan maddi yükü ortadan kaldırarak kendi öz kaynaklarımızı güçlendirdik. İlk günkü heyecan ve sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar silkelerse silkelesinler başarılı olacağız. Başkanımız Tugay'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Urla'da yaptıkları çalışmalara da değinen Balkan, şu ifadeleri kullandı:

"Urla yaş ortalaması 58,7 olan bir ilçe. Yapılan çalışmalar gösterdi ki, ilçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri evde bakım hizmetleri. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Evde Bakım Hizmetleri binamızın inşaatını 4 ay gibi kısa sürede tamamlamak üzereyiz. Bu proje, dezavantajlı grupta yer alan yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıracak; daha sağlıklı, huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacaktır. Bu projemizle yalnızca sağlık desteği sunmakla kalmayacak; sosyal izolasyonu önleyerek yaşlılarımızın toplumla bağlarını güçlendirmelerine olanak tanıyacaktır. Bununla birlikte, yine belediyemiz bünyesindeki taşınmazlardan birinde Yaşlı Bakım Merkezi'ni de ivedilikle hayata geçireceğiz. Ayrıca, ilçemizdeki kreş ve taziye evi ihtiyacına da kayıtsız kalmadık. Yakın zamanda, Zeytinalanı ve Naipli Mahalleleri'nde gündüz bakım evi, Naipli Mahallemizde ve Urla Devlet Hastanesi karşısındaki yeni caminin bünyesinde taziye evi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Biz, vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için yoğun çaba harcıyoruz. Altyapısı bulunmayan 13 mahallemizde sorunu çözmek adına İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde, altyapı çalışmalarını merkez mahallelerimizde hızlandırdık ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile altyapı çalışmalarından kaynaklanan üst kaplama bozukluklarını gidermek adına 22 bin 600 metrekare asfalt ve 5 bin 100 metrekare kilit parke taş döşemesi gerçekleştirdik. dedi. Ayrıca köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 8 mahallemizde toplam 146 bin 462 metrekare sathi kaplama işlemi tamamlanarak yolları modernize ettik. Altyapı çalışmaları tamamlandıkça üst kaplama çalışmalarımız da sürecek."