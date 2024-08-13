Urla'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Urla'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Urla\'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

13.08.2024 19:39
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İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 17.00'de Urla ilçesi Demircili Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangın saat 19.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Urla'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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