Urla\'da Maki Yangını Çıktı

URLA'DA DA MAKİ YANGINI ÇIKTI

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte saat 16.22'de yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,