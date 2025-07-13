İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Urla'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?