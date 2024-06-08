Urla'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

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İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer, 8 uçak ve 6 helikopterlerle yangına müdahaleye başlandı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.