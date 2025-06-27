Urla'da Su Yönetimi Semineri

İzmir'in Urla ilçesinde, "Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi" başlıklı seminer düzenlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından Barbaros Köyü Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, konuşmacı olarak katıldı.

"Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi" başlıklı sunum yapan Baba, su kaynaklarının planlı kullanılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Baba, "iklim krizi, artan nüfus, kentleşme" gibi nedenlerin sudan tasarruf edilmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını belirtti.

Akdeniz'de ciddi yağış problemi olduğuna işaret eden Baba, "Son yıllardaki verilere baktığımızda bulunduğumuz Akdeniz Havzası'nda yüzde 20'lere, 30'lara varan yağış azalması olduğunu görüyoruz. Sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Bunlar bizim havzamızda ciddi etkiler oluşturuyor. Göllerimizin hacmi azalmaya başladı." diye konuştu.

Katılımcılara günlük hayatta su tasarrufu sağlanabilecek yöntemleri anlatan Baba, su güvenliğini sağlamaya yönelik atılabilecek adımlar hakkında da bilgi verdi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da insana, doğaya ve çevreye katkı sunan çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Program, soru cevap etkinliğiyle sona erdi.