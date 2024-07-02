Ursula von der Leyen, AP siyasi grup başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Ursula von der Leyen, AP siyasi grup başkanlarıyla buluştu

AB Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda siyasi grup başkanlarıyla bir araya geldi. Von der Leyen, gelecek yönetimin önceliklerini tartıştıklarını ve AP ile el ele çalışmaya kararlı olduğunu belirtti. Ancak aşırı sağcı partilerin güçlenerek sandalye sayılarını artırması, von der Leyen'in kesin destekçisi olan siyasi grupların önüne geçme ihtimalini artırıyor.

02.07.2024 14:53
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AB Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday gösterilen Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda (AP) siyasi grup başkanlarıyla buluştu.

6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

27 Haziran'da düzenlenen AB zirvesinde, liderler, AB Komisyonu Başkanlığı adayları olarak bir dönem daha Ursula von der Leyen'in ismini açıkladı.

16-19 Temmuz'da toplanacak yeni dönemin ilk AP Genel Kurulu'nda, von der Leyen için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Bundan dolayı von der Leyen, destek arama çalışmaları kapsamında bugün, AP'deki siyasi grupların başkanlarıyla Brüksel'de bir araya geldi.

"AP ile el ele çalışmaya kararlıyım"

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada von der Leyen, AP Başkanı Roberta Metsola ve tüm siyasi grupların başkanlarıyla önemli istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Gelecek yönetimin önceliklerini tartıştık. Vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek ve Avrupa'yı daha güçlü kılmak için AP ile el ele çalışmaya kararlıyım." ifadesini kullandı.

Öte yandan AP'de siyasi grupların oluşumuyla ilgili dinamik bir süreç yaşanıyor.

Sandıktan güçlenerek çıkan aşırı sağcı partilerden bazıları birleştiklerini duyuruyor. Bu partilerin parlamentoda sandalye sayılarını artırarak von der Leyen'in kesin destekçisi olan siyasi grupların önüne geçmesi ihtimali artıyor.

Von der Leyen'in güvenoyu yoklamasında 720 milletvekilinden en az 361'inin oyunu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ursula von der Leyen, AP siyasi grup başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

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