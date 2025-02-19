USAID Çalışanından Trump'a Dava

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yurt dışında görev yapan bir çalışanı, ajansın tüm dış yardımlarının durdurulması yönündeki "ani ve plansız" kararın, hamile eşinin ve anne karnındaki çocuğunun sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Trump yönetiminin, USAID'in tüm dış yardımlarının durdurulması kararını ajansın bir çalışanı yargıya taşıdı.

ABC News'ün mahkemeye sunulan belgelere dayandırdığı haberine göre, USAID çalışanı Terry Doe, açtığı davada, dış yardımların durdurulmasına yönelik kararın, hamile eşinin ve anne karnındaki çocuğunun sağlığını olumsuz etkilemesini gerekçe gösterdi.

Doe, dava dilekçesinde, Trump'ın ajansın dış yardımlarının durdurulması girişiminin yol açtığı duygusal gerginlik, mali yük ve lojistik engellerin kendisini ve eşini "hayati tehlike arz eden acil bir durumun" içinde bıraktığını belirtti.

Eşinin, yıllarca süren tedavilerden sonra hamile kaldığını ve şu anda 31 haftalık hamile olduğunu vurgulayan Doe, "20 Ocak'tan bu yana tüm USAID personelinin ailelerinin de maruz kaldığı stres, karımın tıbbi durumunun kötüleşmesine katkıda bulundu. Kurumu, bu ani, plansız ve acımasızca kapatma çabası yüzünden eşimin ve bebeğimin sağlığı için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Eşinin sağlık durumu nedeniyle daha önce taşınma talep ettiğini aktaran Doe, talebinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez reddedildiğini ve "USAID'ın tıbbi tahliyeler için fon sağlamadığını" belirten bir mesaj aldığını kaydetti.

Doe, bir ABD senatörünün kendisi adına araya girmesiyle tıbbi tahliye için onay alabildiğine işaret ederek, "Bu sırada eşimin kanaması başladı ve eşim yurt dışındaki görev yerimde hastaneye yatırılmak zorunda kaldı." ifadesine yer verdi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.