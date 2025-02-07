USAID'in Medya Destek Programı Sorgulanıyor - Son Dakika
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USAID'in Medya Destek Programı Sorgulanıyor

RSF, USAID'in 2023'teki medya destek fonlarını durdurmasını kınadı, Trump'ın kararını eleştirdi.

07.02.2025 00:48
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) 2023'te 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazeteci, devlete ait olmayan 707 medya kuruluşu ve medya alanından 279 sivil toplum kuruluşuna fon sağladığını öne sürdü.

USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasının ardından kurumun yaptığı yardımların kapsamı merak konusu olmaya devam ediyor.

RSF'den yapılan açıklamada, ABD Kongresinin "bağımsız medya ve bilginin serbest akışı için 2025'te yaklaşık 268,4 milyon dolar bütçe ayırdığı" ancak bu fonun durdurulduğu ifade edildi.

RSF'nin USAID'in dış yardımlarının durdurulmasını kınadığı aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının "kafa karışıklığı ve belirsizliğe" yol açtığı savunuldu.

Açıklamada, USAID'in 2023'te 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazetecinin eğitim alması ve desteklenmesi için fon sağladığı, devlete bağlı olmayan 707 haber kuruluşu ve medya alanından 279 sivil toplum kuruluşuna yardım sağladığı verilerine yer verildi.

USAID'in internet sitesinden halihazırda bu verilere erişim sağlanamadığı belirtilen açıklamada, bu fonların "bağımsız medyayı güçlendirmeye destek" amacıyla ayrıldığı savunuldu.

Ayrıca USAID'in Ukrayna'daki "bağımsız medya kuruluşlarının ana bağışçısı" olduğu ve 10 kuruluştan 9'unun uluslararası yardımlara "bel bağladığı" iddia edilen açıklamada, bu ülkedeki birçok medya kuruluşunun da "alternatif çözümler aramak amacıyla" faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'ın kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Politika, Finans, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

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