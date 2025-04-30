Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 1 Mayıs Mesajı

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İşçilerin emeğiyle yükselen toplumlar, sadece ekonomik olarak değil, sosyal anlamda da daha güçlü ve daha adil bir yapıya kavuşur. Hep birlikte, daha iyi yaşam koşulları, daha fazla hak ve daha fazla özgürlük için el birliğiyle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, onların mücadelesinin her zaman yanında olacağımı bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, emeğin, alın terinin ve mücadele ruhunun günü. İşçi sınıfının, toplumsal eşitlik ve adalet mücadelesinin yılmaz neferlerinin günüdür. 1 Mayıs, sadece işçilerin haklarının savunulduğu bir gün değil, aynı zamanda her türlü sömürüye karşı duruşun, eşitlikçi bir toplumun inşa edilmesi için verdiğimiz mücadelenin simgesidir.

İşçilerin emeğiyle yükselen toplumlar, sadece ekonomik olarak değil, sosyal anlamda da daha güçlü ve daha adil bir yapıya kavuşur. Hep birlikte, daha iyi yaşam koşulları, daha fazla hak ve daha fazla özgürlük için el birliğiyle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, onların mücadelesinin her zaman yanında olacağımı bir kez daha vurguluyorum. Hep birlikte, emeğiyle kazanmış, özgürlüğüyle büyümüş bir toplum için mücadelemizi sürdüreceğiz."