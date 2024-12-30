Uşak Belediyesi İlaçlama Hizmetine Başlıyor

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(UŞAK)- Uşak Belediyesi il sağlık müdürlüğünden aldığı Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi ile gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde ilaçlama yapabilecek.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Bağlı Vektör Mücadele ve İlaçlama Birimi, yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi alan Uşak Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştirebilecek.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan belge ile uzman belediye ekiplerinin kontrolünde hijyen ve sağlık prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek ilaçlama işlemi için mevcut ücret tarifesi üzerinden metrekare fiyatı uygulanacak. Gıda alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ve içerisinde gıda bulunan diğer tüm yaşam alanlarında haşere ve zararlılarla mücadele amacıyla ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 'ALO 153' Çağrı Merkezi üzerinden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilecek.