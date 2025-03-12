Uşak'ın en uzun süredir evli çiftleri ile yeni evlenen ve evlenecek çiftler iftarda buluştu

Uşak Valiliği tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftarda, kentte en uzun süre evli kalan çiftler ile yeni evlenen ve evlenecek olan çiftler aynı sofrada buluştu.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda, Uşak Valisi Naci Aktaş, katılımcıları eşi Nagihan Aktaş ile karşıladı.

Programa, 50 yılın üzerinde evli 5 çift, kentte en son evlenen 18 günlük bir çift, Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alması onaylanan 4 çift katıldı.

İftar öncesinde 73 yıldır evli olan Hasan Ercan (90) ve Cennet Ercan (95) ile Mehmet Ali Yılmaz (90) ve Sadika Yılmaz (89) çifti, gençlerle evlilik tecrübelerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu.

Yeni evlenen çift ile evlenecek olan çiftler de görüş alışverişinde bulundu. Programda daha sonra iftar yapıldı.

Vali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Kentte yarım asrın üzerinde evli olan 1500'ün üzerinde çift olduğunu tespit ettiklerini aktaran Aktaş, 70 yılın üzerinde evli 70 çifte ulaşıldığını belirtti.

Yeni aile olacak çiftler ile 70 yılın üzerinde evli çiftleri bir araya getirmek istediklerini kaydeden Aktaş, "Onca zamandır evli olan teyzelerimizin, amcalarımızın nasihatlerini, tavsiyelerini dinledik. Hem yeni aile hayatına atılacak gençler için hem de bizler için onların tavsiyelerini aldık. Hepsi iki kelimeyle aslında her şeyi özetlediler. Sevgi ve sabır." dedi.

Ulubey ilçesinde yaşayan ve 73 yıldır evli olan 90 yaşındaki Hasan Ercan ise "Eşim benim her şeyim. Ben onu hep çok sevdim. Benim bugünlere gelmemin, ayakta durmamın sebebi o. Aile bir binanın temel taşı gibidir. Aile olmadı mı hayat olmaz. Ben ne kadar iyi olsam da hanım olmadı mı olmaz. Kadın bir ailenin temel taşıdır. Sevgi saygı olmadı mı olmaz." ifadelerini kullandı.

Eşi Cennet Mercan da yeni çiftlere birbirlerine saygılı olmaları ve aile büyüklerine de hürmet göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alması onaylanan ve 13 Mart'ta Mehmet Can Uğuz ile nikahı kıyılacak olan Seren Tuncer, yaşlı çiftlerle bir araya gelmenin kendilerine çok iyi geldiğini ve onlar gibi olabilmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Aile Gençlik Fonu'ndan sağlanan kredinin kendilerine maddi anlamda güzel bir destek olduğunu ifade eden Tuncer, bu kredi öncesinde verilen eğitimlerin ise oldukça faydalı olduğunu belirtti. Tuncer, "Sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da çok destekte bulundular. Evlilikle ilgili benim korkularım, tedirginliklerim vardı. Çok yardımcı oldular. Kafamdaki soru işaretlerini de aldılar." diye konuştu.

Üç haftalık evli Sabri Şerit, kronik böbrek rahatsızlığıne rağmen eşi Rabia Şerit'in kendisini hiç yalnız bırakmadığını, eşinin en büyük dayanağı olduğunu söyledi.

Rabia Şerit de eşini çok sevdiğini, onsuz bir hayat düşünemediğini, evliliğin en önemli unsurunun sevgi ve saygı olduğunu aktardı.