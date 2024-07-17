Uşak'ta 148 Bin 400 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

?????? Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 7 bin 400'ü tütünle doldurulmuş 148 bin 400 bandrolsüz makaron, 70 kilo tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.
Adresteki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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