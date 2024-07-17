Uşak'ta 148 Bin 400 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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?????? Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 7 bin 400'ü tütünle doldurulmuş 148 bin 400 bandrolsüz makaron, 70 kilo tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

Adresteki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.