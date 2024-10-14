Uşak'ta 2024 Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 2024 Projeleri Değerlendirildi

Uşak\'ta 2024 Projeleri Değerlendirildi

Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 341 proje ve yatırım durumu açıklandı.

14.10.2024 16:47
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Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Özmerkez'deki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aktaş, 2024 yılının eylül ayı sonu itibariyle 341 projenin uygulanmak üzere yatırım programlarında yer aldığını söyledi.

Aktaş, 341 projeden 140'ının tamamlandığını, 161 projenin devam ettiğini, 19 projenin ihale aşamasında olduğunu, 2 projenin ise tasfiye edildiğini belirtti.

Toplam proje tutarının 13,5 milyar lira olduğunu aktaran Aktaş, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 61 olduğu ifade etti.

Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen tüm yatırımlar, milletimize layık olduğu en iyi hizmeti sunmak üzere yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın koordineli ve iş birliği içinde çalışmaları, kurumlarımızın yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi hususunda gereken itinanın gösterilmesi önemlidir. İlimize tahsis edilen ödenekleri hizmet ve yatırıma dönüştürmek üzere başında bulunduğumuz kurum ve kuruluşların en iyi şekilde görevlerini yerine getirdiklerine olan inancımla yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür eder, projelerimizin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni ederim."

Toplantıya Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, ilçe kaymakamları, İlçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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