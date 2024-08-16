Uşak'ta 5 Kilo 850 Gram Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta 5 kilo 850 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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