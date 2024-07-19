Uşak'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçramıştı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, Vali Turan Ergün yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

19.07.2024 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine giden Uşak Valisi Turan Ergün, çalışmaları inceledi.

Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alındığı noktalarda incelemelerde bulunan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün'e, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.

Yangın

Erice köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, havadan 10 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verilmişti.

Vali Ergün, ilk belirlemelere göre yangının tarlada başlayarak ormanlık alana sıçradığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Turan Ergün, Uşak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Bodrum’da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 03:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement