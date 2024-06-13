Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin gece boyunca süren müdahalesi sonucunda yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Şu anda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasat tespit çalışmalarına başladı. Yangına 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personel müdahale etti.

13.06.2024 10:59
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Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangına ekiplerce yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını sabaha karşı kontrol altına alabildi.

Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasat tespit çalışmalarına başladı.

Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada dün akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana da sıçramış, yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personelle müdahaleye başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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