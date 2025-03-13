Uşak'ta İlk Evlilik Kredisiyle Nikah

Uşak'ta Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak evlenen ilk çiftin nikah şahitliğini Vali Naci Aktaş yaptı.

Banaz ilçesinde yaşayan Seren Tuncer (21) ve Mehmet Can Uğuz (21), hayatlarını birleştirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisine başvuru yaptı.

Proje kapsamında verilen eğitimlere katılan çift, başvurularının onaylanmasıyla nikah işlemleri için gün aldı.

Bakanlığın sağladığı destekle Uşak'ta evlenen ilk çift olan ikilinin Banaz'daki düğün salonunda düzenlenen nikah merasimine, Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Belediye Başkanı Arpacı'nın kıydığı nikahta, Vali Aktaş ve Kaymakam Emeç genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Genç çifte evlilik cüzdanlarını veren Vali Aktaş, mutluluk diledi.

Aktaş, "Rabb'im size sağlıkla hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Bir ömür boyu aynı yastıkta kocayın inşallah." dedi.

Vali Aktaş'ın nikah şahidi olmasının kendisi için çok güzel sürpriz olduğunu ifade eden Seren Uğuz ise evlilik kredisinin kendilerine ciddi destek sağladığını aktardı.

Krediye yaklaşık bir ay önce başvurduklarını anlatan Uğuz, "Bununla ilgili çok güzel eğitimlere katıldık. Bu eğitimlerin daha da devamı olacak. Benim için çok yararlı oldu. Evlilikle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi, çok iyiydi benim için. İçimin rahatlamasına sebep oldu. Bu evlilik sürecinde her insanın olduğu gibi bizim de borçlarımız oldu. Bu kredinin bu anlamda çok yararlı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mehmet Can Uğuz ise kredinin kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, herkese teşekkür etti.