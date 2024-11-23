Uşak\'ta Kar Yağışı Etkili

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Uşak'ta kent genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler arttırıldı.

Kar kalınlığının arttığı Uşak- İzmir ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri de kar yoğunluğunun arttığı bazı köy yollarındaki karları küredi.