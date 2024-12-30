Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Uşak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık 2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline de 1 gün idari izin verildi.

30.12.2024 03:17
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UŞAK Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli olan hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.

Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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