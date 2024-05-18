Uşak\'ta Midibüs ile Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

S.B. (46) yönetimindeki 64 HO 1180 plakalı midibüs, merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Uğur (24) idaresindeki 64 ADC 243 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı.