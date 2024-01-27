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Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta Atatürk Mahallesi İkinci Gülnar Sokak'ta S.E'ye ait müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahibi yangının sigara içmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Uşak\'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
27.01.2024 - 01:21,
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Uşak'ta, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi İkinci Gülnar Sokak'ta S.E'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi S.E, yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

S.E'nin ilk ifadesinde yangının içtiği sigaradan kaynaklandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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