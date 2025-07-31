Uşak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca parçası, 24 fişek, tabanca yapımında kullanılan aletler ile 25 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan R.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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