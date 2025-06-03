Uşak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen M.T. (78) yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.K. (51) ve S.K. (12) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.