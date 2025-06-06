Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen H.Y. (32) yönetimindeki 64 AG 530 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasöğüt Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Y.Y. (60), G.Y. (56), A.A. (37) ve E.Ö. (16) yaralandı.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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