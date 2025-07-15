Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen R.K.K. (21) yönetimindeki 43 AZ 512 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (15), E.K.K. (12), C.N.K. (20) ve M.K. (19) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan E.K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?