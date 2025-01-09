Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 64 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, L.Y, G.S, E.K. ve C.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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