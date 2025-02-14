Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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