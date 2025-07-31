Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 27 bin 524 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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