Uşak'ta Yangın: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uşak'ta Yangın: Çift Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Yangın: Çift Hayatını Kaybetti
16.02.2026 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prefabrik evde çıkan yangında Osman ve Fikriye Türkmen çifti yanarak hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında karı koca yanarak hayatını kaybetti.

Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen (64) ve Fikriye Türkmen (62) çiftinin yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Haber verilmesiyle olay yerine Uşak ve Sivaslı belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Yangın: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

00:40
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 03:28:12. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Yangın: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.