Uşak'ta Yeşil Reçete Hap Operasyonu

Uşak'ta 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, otomobildeki Ş.Ö.,Ö.T. ve D.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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