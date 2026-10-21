Uşak Tekstil OSB\'de elyaf üreten fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.