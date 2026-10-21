Uşak Tekstil OSB\'de elyaf üreten fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Uşak Tekstil OSB'de elyaf üreten fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretilen fabrikada yangın çıktı; nedeni henüz belirlenemedi. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi, yangına müdahale devam ediyor.
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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