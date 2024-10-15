İsrail'in Usdud (Aşdod) kenti yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin Usdud kenti yakınında iki ayrı noktada saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda yaralananlardan 2'sinin durumunun hafif olduğu aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Usdud'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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