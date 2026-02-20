USFK ve Çin Savaş Uçakları Sarı Deniz'de Karşı Karşıya Geldi

ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile Çin ordusuna ait savaş uçaklarının Sarı Deniz üzerinde karşı karşıya geldiği bildirildi.

Yonhap'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK'ye ait F-16 savaş uçakları, tatbikat için dün başkent Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nden havalandı.

Sarı Deniz üzerindeki uluslararası hava sahasında uçuş gerçekleştiren F-16'lar, Güney Kore ile Çin'in hava savunma teşhis bölgeleri arasındaki bir alana uçtu.

Bunun üzerine Çin ordusunun kendi savaş uçaklarını bölgeye sevk ettiği ancak herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.

Bir kaynak, USFK'nin tatbikat öncesinde Güney Kore ordusuna planı bildirdiğini ancak tatbikatın amacı da dahil olmak üzere ayrıntıları açıklamadığını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Güney Kore ordusu ile USFK'nin güçlü bir ortak duruş sergilediğini belirterek, tatbikatın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.