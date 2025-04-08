Üsküdar Belediye Meclisinde Dilek İmamoğlu Tartışması - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Meclisinde Dilek İmamoğlu Tartışması

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Üsküdar Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Dilek İmamoğlu'na yönelik hakaretleri kınayarak, anne ve kadınların kutsallığına vurgu yaptı. AK Partili Meclis Üyesi ise hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

08.04.2025 23:13  Güncelleme: 00:39
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(ANKARA) - Üsküdar Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumunda Dilek İmamoğlu tartışması yaşandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Anne de kutsaldır, kadın da kutsaldır, kişi de kutsaldır ama bunun tarafı olmaz. AK Partili bir anneye söyleyemezsin, CHP'li bir anneye istediğin iftirayı atabilirsin. Bunu da vicdanınıza bırakıyorum." dedi.

Üsküdar Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik hakaretleri eleştirdi. Dedetaş Meclis konuşmasında şunları kaydetti:

"Dilek İmamoğlu'nun ben burada ağzıma almak istemiyorum. Çünkü gerçekten herhangi vicdanlı bir insanın söyleyebileceği laflar değil bunlar. Çocuğuyla, genel başkana gülümsemesiyle ben bunları ağzıma almak istemiyorum. Bunlar yapıldı buna da aynı şekilde tepki gösterilmesini bekliyoruz. Anne de kutsaldır, kadın da kutsaldır, kişi de kutsaldır ama bunun tarafı olmaz. AK Partili bir anneye söyleyemezsin, CHP'li bir anneye istediğin iftirayı atabilirsin. Bunu da vicdanınıza bırakıyorum."

AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin ise Dedetaş'ın bu sözlerine, "Dilek İmamoğlu'ndan bahsettiniz ne olduğunu ben görmedim, olmamıştır demiyorum. Fakat eşe, evlada, anneye babaya yapılacak her türlü hakareti şiddetle lanetliyoruz." sözleriyle cevap verdi.

Meclis'te söz alan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Güneş Gülaydın ise şöyle konuştu:

"Dilek İmamoğlu'na hakaret bahsinde ben size birkaç tanesini okuyayım mesela. Ar ediyor insan ama, 'Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır' demiş. 'Ya hayret etmemek mümkün değil, karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyor' demiş. Diyen kişi kim, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Meclisinde Dilek İmamoğlu Tartışması - Son Dakika

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